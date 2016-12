Unbestimmt lange Einschränkungen: Mitteldeutsche Regiobahn

erschienen am 06.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Fahrgäste der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) müssen sich auf einigen Strecken wegen der Instandsetzung von Zügen auf unbestimmte Zeit weiter in Geduld üben. Der französische Hersteller Alstom könne derzeit das Ende der Reparaturen nicht abschätzen, teilte die MRB am Dienstag mit. 19 von insgesamt 29 Zügen waren aus dem Verkehr gezogen worden. Dies sei eine technische Vorsichtsmaßnahme, hieß es zur Begründung.

Grund für den Ausfall sind Mängel an den Laufflächen der Radsätze sowie Probleme mit den Türen. Die Reparaturen werden im Eisenbahnbetriebshof im Vorfeld des Chemnitzer Hauptbahnhofes vorgenommen.

Am Montag hatte die MRB ein Ersatzkonzept für die Linien RB45 von Chemnitz nach Elsterwerda, RE3 von Dresden nach Hof sowie RB30 von Dresden nach Zwickau veröffentlicht. Trotz des Einsatzes von bereits instandgesetzten Zügen und der Hilfe vonseiten der Preßnitztalbahn müssen Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. Der Notfallplan soll zunächst bis zum Donnerstag gelten.

Zuletzt hatte die MRB bereits auf der Strecke RB110 von Leipzig über Grimma nach Döbeln Probleme mit ihren Zügen. Wegen Wasserschäden, die die Bordelektronik gefährdet hatten, waren fünf Dieselzüge vom Typ Talent kurzfristig in die Werkstätten gerufen worden. Dies hatte zu Engpässen geführt. «Die Probleme mit den Wassereintritt sind komplett behoben», teilte die MRB am Dienstag auf Anfrage mit.