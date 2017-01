Unfälle und Behinderungen nach Wintereinbruch in Sachsen

erschienen am 05.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Wintereinbruch mit Schnee und Eis hat in der Nacht zu Donnerstag zu zahlreichen Unfällen und Behinderungen auf Sachsens Straßen geführt. Auf der Autobahn 14 bei Grimma kam ein Lastwagen ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Auf der Autobahn 4 beim Chemnitzer Kreuz geriet ein Lkw gegen die Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Auch in Markränstädt (Landkreis Leipzig) verunglückte ein Laster. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr dort am Mittwochabend eine S-Kurve und kam aufgrund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um. Der 28-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

In der sächsischen Schweiz sind einige Straßen wegen Schneeverwehungen vorerst nicht befahrbar. Auf allen Autobahnen im Freistaat herrscht aufgrund von Glättebildung Staugefahr. Im Zugverkehr gab es nach Angaben der Deutschen Bahn keine Einschränkungen am Donnerstagmorgen.