Unfall auf B6: zwei Motorradfahrer schwer verletzt

erschienen am 27.05.2017



Borsdorf (dpa/sn) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 bei Borsdorf (Landkreis Leipzig) sind am Freitagabend zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte ein 53-jähriger Motorradfahrer ein Auto überholen. Dabei übersah er das ihm auf der Gegenfahrbahn entgegenkommende Motorrad eines 29-Jährigen. Sie stießen frontal zusammen. Beide Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. An ihren Fahrzeugen entstand Totalschaden.