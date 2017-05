Unfall hinter Parkplatzausfahrt auf A4: sechs Verletzte

erschienen am 24.05.2017



Dresden/Nossen (dpa/sa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Nossen (Landkreis Meißen) sind sechs Menschen verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. Eine 24-jährige Autofahrerin kollidierte am Mittwochmorgen auf der rechten Spur mit einem Lkw, nachdem sie von einem Parkplatz auf die Autobahn gefahren war, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde nach links geschleudert, stieß mit einem anderem Wagen zusammen und kam schließlich an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Zwei Insassen des Unfallwagens - eine 47-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann - erlitten schwere Verletzungen. Die Fahrerin, ihr 25-jähriger Beifahrer sowie die zwei Insassen des anderen Wagens wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.