Unfall mit fünf Pkw am Dreieck Nossen führt zu Stau

erschienen am 13.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 am Dreieck Nossen hat am Donnerstagnachmittag zu langen Staus geführt. In die Karambolage waren fünf Pkw verwickelt, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Die Fahrbahn in Richtung Dresden wurde gesperrt. Über die Dauer der Sperrung und den Unfallhergang konnte die Polizei am Nachmittag noch keine Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.