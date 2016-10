Unfall mit zwei Schwerverletzten in Görlitz

erschienen am 25.10.2016



Boxberg (dpa/sn) - Bei einem Unfall im Landkreis Görlitz sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. An einer Kreuzung in der Gemeinde Boxberg/Oberlausitz hatte ein 45-jähriger Fahrer am Montagnachmittag das Auto einer 54-Jährigen übersehen, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An ihren Wagen entstand Totalschaden.