Uni distanziert sich von Naumanns Aussagen

Erneute Forderung nach seiner Abberufung aus dem Hochschulrat

erschienen am 25.04.2017



Chemnitz. Die Diskussionen um Äußerungen des Unternehmers Hans J. Naumann in einem "Freie Presse"-Interview reißen nicht ab. In diesem hatte der 81-Jährige der weißen Bevölkerung Amerikas, Europas und Australiens geraten, gegen sechs Milliarden Asiaten zusammenzustehen. Zudem hatte Naumann, der auch Mitglied des Hochschulrates der TU Chemnitz ist, angeregt, die afroamerikanische Jugend zum Militär einzuziehen, um sie zu disziplinieren.

Die Äußerungen hatten schon kurz nach Erscheinen des Interviews für heftige Reaktionen gesorgt. Am Dienstag sahen sich auch die Universitätsleitung und der Senat der TU Chemnitz veranlasst, sich ausdrücklich von diesen Aussagen zu distanzieren. In einer am Abend veröffentlichten Stellungnahme auf der Internetseite der Uni heißt es, dass die von Naumann gemachten Aussagen den von der Universität vertretenen und gelebten Grundsätzen von Weltoffenheit, Internationalität und Gleichberechtigung widersprächen. Auch eine zwischenzeitliche Erklärung Naumanns ändere daran nichts.

Am Wochenende hatte Naumann eingeräumt, sich "missverständlich" geäußert zu haben. Er hätte seine Worte "ein wenig sorgfältiger wählen sollen, um den kulturellen Unterschieden zwischen den USA und Deutschland in angemessener Form besser gerecht zu werden", sagte er in einer Erklärung.

In einem gemeinsamen offenen Brief wandten sich am Dienstag zudem mehrere Studentenvertretungen an die sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD). Darin fordern sie Stange auf, ihren gesetzlichen Spielraum zu nutzen und Naumann als Mitglied des Hochschulrates der TU Chemnitz abzuberufen. Dass dies nur durch das Wissenschaftsministerium erfolgen könne, darauf verweist auch explizit die Uni-Leitung in ihrer Erklärung.

Stange ist bisher diesen Schritt nicht gegangen. Allerdings hat sie sich jüngst erklärt und Naumanns Äußerungen einen "deutlich rassistischen Tenor" bescheinigt. Mitte Mai soll es nach Informationen der "Freien Presse" ein Gespräch der Ministerin mit dem Chemnitzer Unternehmer geben. (fp)