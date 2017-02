Union-Trainer von Dynamo überrascht: «Stehen zu Recht da»

erschienen am 03.02.2017



Berlin (dpa) - Trainer Jens Keller lobt vor dem Ostderby den Konkurrenten Dynamo, will aber unbedingt drei Punkte aus Dresden mitnehmen. Der Aufsteiger steht nach 18 Spieltagen auf Rang fünf, nur einen Zähler hinter dem Dritten 1. FC Union. Dresden hat in dieser Saison gegen keine Mannschaft verloren, die aktuell zwischen Rang eins und sieben platziert ist. Bei Tabellenführer Hannover 96 (2:0) sowie gegen den Zweiten Eintracht Braunschweig (3:2) und den Dritten VfB Stuttgart (5:0) konnten die Sachsen sogar gewinnen.

«Das ist sicherlich von einem Aufsteiger nicht zu erwarten, dass er so oben mitspielt. Sie stehen aber zu Recht da», sagte Union-Coach Keller. «Sie besitzen eine gute Mannschaft und einen guten Trainer, der in Dresden sehr viel bewegt hat.» Allerdings erklärte er vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) auch deutlich: «Unser Ziel ist es, einen Dreier zu holen. Wir freuen uns auf ein schönes Stadion. Es wird sicherlich ausverkauft sein. Es wird ein spannendes Spiel.»

Union kann beim Wiedersehen mit Ex-Coach Uwe Neuhaus, der jetzt Dynamo trainiert, wieder auf Stephan Fürstner zurückgreifen. Der defensive Mittelfeldspieler hat seine Gelbsperre abgesessen.

Union kommt mit 2950 Fans nach Dresden. Die Partie ist als Sicherheitsspiel eingestuft. Die Verantwortlichen verweisen darauf, alles Mögliche für die Sicherheit getan zu haben. «Es gab Treffen im Voraus. Die Kommunikation zwischen beiden Vereinen ist gut», sagte Union-Sprecher Hannes Hahn. «Die Sicherheitsbeauftragen haben sich abgesprochen. Es gab in den letzten Spielen zwischen beiden Mannschaften auch keine Vorfälle.»