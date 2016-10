Universitäten wollen enger zusammenarbeiten

erschienen am 18.10.2016



Samara/Freiberg (dpa) - Die Universitäten in Freiberg und Samara wollen künftig enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Kooperation soll heute in der russischen Industriestadt unterzeichnet werden. Traditionell unterhält die TU Bergakademie Freiberg gute Kontakte nach Russland, unter anderem auch zur Lomonossow-Universität in Moskau. Anfang 2014 hatte die Bergakademie mit dem Lomonossow-Haus das erste internationale Studienhaus für russische Studierende und Wissenschaftler eröffnet.

Derzeit ist eine 41-köpfige Delegation um Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in Russland unterwegs, um trotz Sanktionen an bestehende Kontakte anzuknüpfen. Am Nachmittag treffen zudem bei dem Wirtschaftsforum Sachsen-Samara Unternehmer beider Länder zusammen.