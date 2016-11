Unternehmen in Zittau laden zum Tag der offenen Tür

erschienen am 04.11.2016



Zittau (dpa/sn) - Unter dem Motto «Spätschicht» laden an diesem Freitag mehrere Unternehmen in Zittau zum Tag der offenen Tür. «Mit der Aktion sollen sich die Besucher mit unserem Wirtschaftsstandort stärker identifizieren können», sagte Gloria Heymann, Wirtschaftsförderin der Stadt Zittau. Zudem könnten die Firmen ihre Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten vorstellen. Insgesamt beteiligen sich elf Unternehmen am Tag der offenen Tür - etwa die Graphischen Werkstätten Zittau, die ZIK Zittauer Kunststoff GmbH, die digades GmbH sowie die Handtmann Maschinenvertrieb GmbH & Co. KG.

Unter anderem stehen Werksbesichtigungen auf dem Programm, Berufsbilder werden vorgestellt. Zuletzt hatte es einen Tag der offenen Tür im Industriegebiet Weinau gegeben. In diesem Jahr nehmen erstmals Firmen im gesamten Stadtgebiet teil.