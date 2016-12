Unterstützung für soziale Projekte in Bautzen-Gesundbrunnen

erschienen am 19.12.2016



Bautzen (dpa/sn) - Mit knapp 900 000 Euro werden soziale Projekte im Bautzener Plattenbauviertel Gesundbrunnen gefördert. Das Geld stammt aus einem EU-Programm für nachhaltige soziale Stadtentwicklung, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Mit verschiedenen Vorhaben sollen unter anderem die soziale Infrastruktur verbessert sowie bessere Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. So stehen etwa Freizeitangebote für Familien sowie Aktionstage und Workshops auf dem Programm, ein Verein soll in Erziehungsfragen helfen und bei Konflikten zur Seite stehen. «Insbesondere Kinder und Jugendliche werden von verbesserten Betreuungsangeboten profitieren», versprach Innenminister Markus Ulbig (CDU).

Die Wohnsiedlung Gesundbrunnen ist zwischen 1974 und 1989 nordöstlich der Bautzener Altstadt entstanden. Auf dem mehr als 100 Hektar umfassenden Areal leben ein Fünftel der Einwohner Bautzens.