Unwetter in Sachsen und Thüringen

erschienen am 17.09.2016



Leipzig (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Sachsen und Thüringen. Es könne zu Hochwasser und Überflutungen kommen. Im Erzgebirgsraum und im Thüringer Wald werden am Samstag bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. In der Nacht zum Samstag kam es trotz Unwetterwarnung nach Polizeiangaben zu keinen größeren Einsätzen.