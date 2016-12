Unwetterwarnung: Bis Freitagfrüh Glatteis in Sachsen

erschienen am 22.12.2016



Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst hat am Abend eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach kann es in weiten Teilen Sachsens bis zum Freitagfrüh zu gefährlichen Glatteis kommen. Betroffen ist die Region zwischen Vogtland und Lausitz. Die Warnung gilt in den meisten Gebieten bis 6 Uhr. Möglich sind Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. (fp)

www.wettergefahren.de