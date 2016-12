Urteil im Mordprozess gegen 89-Jährigen im kommenden Jahr

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Im Mordprozess um den Tod seiner Ex-Partnerin wird das Urteil gegen einen 89 Jahre alten Mann erst im kommenden Jahr erwartet. Das kündigte das Landgericht in Chemnitz am Donnerstag an. Zuvor hatten am fünften Verhandlungstag ein Psychologe, ein Mediziner und ein Verkehrsgutachter als Sachverständige ausgesagt.

Der Rentner aus dem sächsischen Frankenberg soll seine frühere Lebensgefährtin absichtlich angefahren und hilflos zurückgelassen haben. Der Beschuldigte bestreitet den Vorwurf. Die Anklage wirft ihm Mord aus Heimtücke vor. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann die 69-Jährige am 22. März abgepasst, ihren Roller gerammt und sie so zu Fall gebracht. Sie starb später im Krankenhaus.

Laut Anklage benutzte der aus der Oberpfalz stammende Rentner seinen stillgelegten Wagen, den er auf der rechten Seite zwischen Kotflügel und Kühlergrill unter anderem mit Styroporteilen, Bettlaken und Jutesack gepolstert hatte. Er soll seine Ex-Partnerin in der Vergangenheit drangsaliert haben. Sie hatte sich von ihm getrennt.

Der 89-Jährige ist in Untersuchungshaft. Er ist unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung sowie Übergriffen auf Familienmitglieder und Nachbarn vorbestraft.