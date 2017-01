Uwe Bauch ist neuer Aufsichtsratschef des Chemnitzer FC

erschienen am 17.01.2017



Chemnitz (dpa) - Der Unternehmer Uwe Bauch ist neuer Aufsichtsratschef des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC. Er wurde am Montag während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Messe Chemnitz an die Spitze des siebenköpfigen Gremiums gewählt. Bauch ist mit seiner Firma «community4you» auch der Namensgeber des Chemnitzer Stadions. Der wirtschaftlich angeschlagene Chemnitzer FC war erst im Dezember durch eine Finanzspritze der Stadt und durch die Hilfe von Sponsoren gerettet worden.

«Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, uns wirtschaftlich stabilisieren und sportlich kurzfristig den Sprung in die 2. Bundesliga packen», nannte der gebürtige Karl-Marx-Städter die beiden Hauptziele. «Es ist zwar gelungen, durch externe Hilfe die finanzielle Lücke kurzfristig zu schließen, doch wir sind noch längst nicht über den Berg», warnte Bauch zugleich. Neben weiteren Vertretern aus der regionalen Wirtschaft wurde mit Lutz Wienhold auch ein ehemaliger Fußball-Profi in den Aufsichtsrat gewählt. Er spielte von 1974 bis 2000 mit nur einem Jahr Unterbrechung für den CFC. «Ich habe dem Verein viel zu verdanken. Jetzt möchte ich davon etwas zurückgeben», sagte der 51-Jährige.

Einen bestimmten Kandidaten für den Posten des Vorstandsvorsitzenden gebe es laut Bauch derzeit noch nicht. «Sicherlich haben wir relativ wenig Zeit. Dennoch ist derzeit völlig offen, wer dafür in Frage kommt», sagte der neue Aufsichtsratschef.