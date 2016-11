VVO erhöht Ticketpreise und baut Angebot im Verbundraum aus

erschienen am 30.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) erhöht zum 1. August 2017 seine Preise im Schnitt um 1,9 Prozent. Die Preise für Einzelfahrscheine und Tageskarten blieben aber konstant, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dagegen müssen Fahrgäste für Monatskarten und Abo-Monatskarten etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Kostensteigerung bei Personal und Sachkosten könnte allein durch die gesunkenen Kraftstoffpreise nicht mehr aufgefangen werden, hieß es zur Begründung. Die Tarife des Verkehrsverbundes gelten im öffentlichen Nahverkehr von Dresden und dem der Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen sowie Teilen des Landkreises Bautzen.

Zugleich kündigte der VVO an, sein Angebot im Verbundraum auszubauen. So sollen ab April 2017 die S-Bahnen zwischen Dresden und Meißen öfter rollen. Zudem werden Fahrten auf der Strecke S2, die in der Woche in Heidenau enden, bis nach Pirna verlängert. Die beim Hochwasser 2002 zerstörte Weißeritztalbahn soll ihren Betrieb auf der wieder aufgebauten Strecke im Frühjahr 2017 aufnehmen. Geplant sind täglich zwei Fahrten bis nach Kipsdorf und eine weitere Fahrt nach Dippoldiswalde.

Im Haushalt des Zweckverbandes sind für 2017 rund 97,9 Millionen Euro für die Bestellung von Nahverkehrszügen und Schmalspurbahnen sowie 2,9 Millionen Euro für den Busverkehr vorgesehen.