VW-Skandal trifft auch kommunale Haushalte

erschienen am 29.08.2016



Chemnitz/Zwickau (dpa/sn) - Der Abgas-Skandal bei Volkswagen trifft auch kommunale Haushalte in Sachsen: So mussten in Chemnitz, einem der drei s√§chsischen VW-Standorte, die geplanten 109,2 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen f√ľr 2015 im Nachhinein deutlich nach unten korrigiert werden - auf 99,2 Millionen Euro. F√ľr 2016 rechnet die Stadt mit sechs Millionen Euro weniger Einnahmen als eigentlich geplant.

¬ęDer VW-Konzern ist f√ľr die Stadt Chemnitz von wichtiger Bedeutung¬Ľ, so Stadtk√§mmerer Sven Schulze. Zwickau hat f√ľr 2016 mit 47,5 Millionen Euro an Einnahmen aus Gewerbesteuern geplant, nun sind es nur 35 Millionen Euro. Unter anderem muss deshalb die geplante Sanierung einer Grund- und Mittelschule verschoben werden.