Varo Energy übernimmt insolvente Schneider Mineralöl

erschienen am 10.05.2017



Meißen (dpa/sn) - Der internationale Mineralölkonzern Varo Energy übernimmt die insolvente Schneider Mineralöl Gruppe mit Sitz in Meißen. Noch müsse die Kartellbehörde dem Kauf aber zustimmen, teilten die Insolvenzverwalter Olaf Seidel, Ralf Hage und Helmut Schwarz am Mittwoch mit. Eigenen Angaben zufolge sollen alle rund 100 Arbeitsplätze erhalten bleiben und die Standorte fortgeführt werden.

Die Schneider Mineralöl GmbH musste im Februar 2017 Insolvenz anmelden. Mit einem Umsatz von rund 200 Millionen Euro pro Jahr zählte die Gruppe zu den größten Brennstoff- und Mineralölhändlern Mitteldeutschlands. Zudem unterhält das Unternehmen eigene Tankstellen.

Mit der Übernahme will Varo Energy laut Insolvenzverwalter sein Netzwerk an Raffinerien, Lagertanks und Vertriebskanälen für Nordwesteuropa weiter ausbauen.