Vater und Sohn finden sich bei Bundespolizei wieder

erschienen am 15.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Bundespolizisten in Dresden haben Vater und Sohn wieder zueinander gebracht. Ein Passant hatte die Beamten am Montagnachmittag auf einen kleinen Jungen aufmerksam gemacht, der allein durch die sächsische Landeshauptstadt lief, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Vierjährige hatte seinen Vater verloren und wurde mit auf die Wache im Hauptbahnhof genommen. Dort tauchte kurze Zeit später der Vater des Jungen auf, um sein Kind vermisst zu melden. Beide konnten gemeinsam die Wache verlassen.