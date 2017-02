Veranstaltungszentren Chemnitz: Besucher- und Umsatzrekorde

erschienen am 01.02.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Mehr Veranstaltungen, mehr Besucher, mehr Umsatz: Die Veranstaltungszentren Chemnitz feiern ein Rekord-Jahr. 2016 kamen fast 577 000 Besucher in die Messehallen, die Stadthalle und das Wasserschloß Klaffenbach. Wie die Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH am Mittwoch mitteilte, waren das fast 28 800 mehr als im Vorjahr. Zudem steigerte die Gesellschaft ihren Umsatz von 6,9 Millionen Euro auf 7,9 Millionen Euro. Insgesamt fanden 793 Veranstaltungen statt nach 757 im Jahr 2015.

Man habe damit das beste Ergebnis seit der Fusion erwirtschaftet, sagte Geschäftsführer Ralf Schulze. Messe, Stadthalle und Wasserschloss waren 2011 zusammengelegt worden. Im Kongressgeschäft zählten die Konferenz des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik sowie der Deutsche Werkstättentag zu den Höhepunkten.

Als kommendes Großprojekt steht die Modernisierung insbesondere der Stadthalle an. Bis 2020 soll dort schrittweise die Heizungs- und Lüftungsanlage saniert werden. Insgesamt sind rund zehn Millionen Euro dafür vorgesehen, die 1974 eröffnete Mehrzweckhalle im Stadtzentrum fit für die Zukunft zu machen.

Aus dem Programm für das Jahr 2017 ragen unter anderem das Konzert von Udo Lindenberg, das Broadway-Musical «Die Brücken am Fluss» und das Reitturnier «Großer Preis von Sachsen» heraus. Auf dem Messeplan stehen im September die Nutzfahrzeugausstellung Commcar, die erstmals unter dem neuen Namen «Transportertage Chemnitz» stattfindet, oder auch die Whisky-Messe im November.