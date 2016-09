VerbÃ¤nde fordern mehr digitale Bildung im Unterricht

Verbände fordern mehr digitale Bildung im Unterricht

erschienen am 05.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Branchenverbände Silicon Saxony und Bitkom haben gefordert, das Thema digitale Bildung stärker im Schulunterricht zu verankern. «Snapchat und Instagram-Spielereien reichen nicht aus, damit unsere heutige Jugend die digitalen Lebens- und Arbeitswelten von Morgen erfolgreich denken und gestalten kann», erklärte Frank Schönefeld von Silicon Saxony am Montag in Dresden. Für die Vermittlung von neuen Fähigkeiten und Kompetenzen sei es notwendig, das Schulsystem neu zu denken. Die Verbände schlugen daher vor, Informatik-Unterricht in allen Schularten von der 5. Klasse verpflichtend und mindestens eine Stunde pro Woche anzubieten.

Dem Fach Informatik müsse der gleiche Stellenwert wie den Naturwissenschaften eingeräumt werden, hieß es. Das Konzept sieht zudem fächerübergreifende Projekte sowie Aus- und Weiterbildung für die Lehrer vor. Zudem müssten alle Schulen Zugang zu schnellem Internet haben und entsprechend technisch ausgestattet werden.