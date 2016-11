Verbandschef: Digitalisierung trifft alle Handwerksbereiche

erschienen am 10.11.2016



Dresden/Berlin (dpa/sn) - Neue Technologien werden in den nächsten Jahren viele Geschäftsmodelle im Handwerk grundlegend ändern. «Digitalisierung betrifft letztlich alle Branchen - auch das Handwerk, so heterogen es mit seinen verschiedenen Gewerken ist», sagte der Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Karl-Sebastian Schulte, der Deutschen Presse-Agentur. Bundesweit arbeiten seinen Angaben zufolge derzeit rund fünf Millionen Handwerker in etwa einer Million Betriebe.

Schulte schätzt, dass etwa 20 Prozent der Handwerker «nah an den aktuellen Entwicklungen dran sind» - gewissermaßen als digitale Vorreiter. Das breite Mittelfeld fange nun damit an, sich intensiver mit Vernetzung und intelligenter Software zu beschäftigen. Grund zur Sorge oder den Wegfall von Arbeitsplätzen sieht er nicht: «Wir sehen das eher als Chance und nicht als Bedrohung.»