Verdächtiger Koffer: Entwarnung am Flughafen Leipzig/Halle

erschienen am 10.04.2017



Leipzig (dpa) - Die Bundespolizei hat am Montagmorgen nach der Untersuchung eines verdächtigen Koffers am Flughafen Leipzig/Halle Entwarnung gegeben. Das Entschärferteam habe den Koffer geöffnet, teilte die Bundespolizei mit. Bei der Untersuchung seien Kabel, Computerteile, ein Laptop und Lebensmittel vorgefunden worden. Seit 8.40 Uhr ist der Bereich der Handgepäckkontrolle wieder begehbar. Vier innerdeutsche Flüge und ein Flug nach Wien würden sich verspäten oder ausfallen.

Das Gepäckstück fiel auf, weil der Kofferbesitzer gegen 7.00 Uhr nicht genau sagen konnte, was sich darin befindet. Laut Bundespolizei konnte er sich nicht mehr daran erinnern. Deswegen rückte ein Entschärferteam an. Der Bereich wurde abgesperrt und geräumt.