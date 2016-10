Verdächtiger Wohnungsmieter von Al-Bakr bleibt in U-Haft

erschienen am 18.10.2016



Karlsruhe/Dresden (dpa) - Der als Komplize des mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber al-Bakr verdächtige Chalil A. bleibt in Untersuchungshaft. Der 33 Jahre alte Syrer war am Dienstag am Bundesgerichtshof in Karlsruhe einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ einen neuen Haftbefehl, wie die Bundesanwaltschaft am Abend mitteilte. Chalil A.'s Anwalt Peter Hollstein sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass sein Mandant weiter in der Justizvollzugsanstalt Dresden untergebracht werde.

Al-Bakr hatte sich am vergangenen Mittwoch in seiner Zelle in Leipzig erhängt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er einen islamistischen Anschlag auf einen Berliner Flughafen plante. Gegen Chalil A. besteht laut Bundesanwaltschaft der «dringende Tatverdacht», dass er Al-Bakr seine Wohnung in Chemnitz überlassen und diesem beim Kauf der für den Sprengstoff benötigten Materialien im Internet geholfen habe. Laut Hollstein stützt sich der Haftbefehl nur auf Indizien. Insbesondere zur Beteiligung von Chalil A. an den Online-Bestellungen gebe es keine belastbare objektive Beweislage.

Die Vorführung vor einen Bundesrichter in Karlsruhe war notwendig, weil Chalil A. zunächst nur aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Dresden in Untersuchungshaft gekommen war.