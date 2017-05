Verdächtiger in Dresdner Mordfall ausgeliefert: U-Haft

erschienen am 18.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Der unter dem Verdacht des Mordes an seiner Lebensgefährtin in Österreich festgenommene 29-Jährige ist wieder in Dresden. Er wurde am Mittwoch ausgeliefert, ein Haftrichter schickte ihn am Donnerstagmorgen in Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Lorenz Haase. Zuerst hatte der Sender Radio Dresden darüber berichtet. Der Tatverdächtige habe keine Angaben gemacht.

Der 29-Jährige soll die 41-Jährige in der Nacht zum 21. April in ihrer Wohnung im Dresdner Szeneviertel Neustadt getötet haben. Danach war er verschwunden. Ein Bekannter hatte die Leiche der Frau gefunden, die laut Obduktion gewaltsam ums Leben kam. Wie genau, wollte Haase unter Verweis auf die Ermittlungen nicht sagen. Drei Tage nach der Tat wurde der Lebensgefährte von österreichischen Beamten in einem Zug bei Villach gestellt.