Verdi: Amazon-Beschäftigte legen die Arbeit nieder

erschienen am 25.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - In der Leipziger Niederlassung des Versandhändlers Amazon haben nach Gewerkschaftsangaben am Freitag 250 Beschäftigte der Frühschicht die Arbeit niedergelegt. Zu dem Streik hatte Verdi am Morgen aufgerufen. Damit wolle man auf die Wichtigkeit guter Arbeitsbedingungen aufmerksam machen. Die Gewerkschaft fordert neben Weihnachts- und Urlaubsgeld auch eine 38-Stunden-Woche und sechs Wochen Urlaub, wie es in der Branche üblich sei. Laut einem Verdi-Sprecher soll es auch in der Weihnachtszeit Streiks geben.