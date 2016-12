Verdi plant Aktionen gegen Pflegenotstand

erschienen am 27.12.2016



Leipzig (dpa) - Der Pflegenotstand in den Kliniken und Heimen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist nach Auffassung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nicht länger hinnehmbar. Die Personalausstattung in den Einrichtungen sei in den letzten Jahren drastisch heruntergefahren worden. «Die Kollegen gehen oft an die Grenze ihrer körperlichen und psychischen Grenzen», sagte der Verdi-Landesbezirksleiter für die drei Länder, Oliver Greie, in Leipzig. Ziel von Aktionen im Jahr 2017 sei deshalb ein Abschluss ähnlich dem, der 2016 für die Beschäftigten der Charité in Berlin ausgehandelt wurde. Dabei seien bundesweit erstmals personelle Mindestbesetzungen auf den Stationen geregelt worden.