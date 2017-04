Verein verklagt sächsisches Ministerium wegen Broschüre

erschienen am 18.04.2017



Stuttgart/Dresden (dpa/lsw) - Im Streit um die Bilder in einer Gesundheitsbroschüre für Flüchtlinge hat ein Stuttgarter Verein das sächsische Sozialministerium verklagt. Er wirft der Behörde vor, Illustrationen zum Impfschutz unerlaubt nachgemacht und für ein eigenes Heft verwendet zu haben. Das Landgericht Stuttgart wird den Fall am 27. Juni verhandeln (Az. 17 O 133/17). Mit der Klage will der Verein Bild und Sprache nach eigenen Angaben erreichen, dass das Ministerium die Bilderstrecke nicht mehr verbreiten darf. Das Ministerium in Dresden wollte sich unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.