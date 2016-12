Verfall der Milchpreise: Bauern hoffen 2017 auf Entspannung

erschienen am 30.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Bauern hoffen auf eine Entspannung am Milchmarkt im kommenden Jahr. «2016 war das schwierigste Jahr für die Milchbauern seit der Wende», sagte der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Manfred Uhlemann, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei für viele Betriebe existenzbedrohend gewesen, weil das Tief außergewöhnlich langanhaltend war. Über mehrere Wochen hinweg hatten die Bauern nur rund 20 Cent je Kilogramm Milch ausgezahlt bekommen. Bis zum Herbst 2016 haben rund 60 Milchviehbetriebe in Sachsen dicht gemacht. Nach Angaben des Agrarministeriums hat sich auch die Zahl der Milchkühe reduziert: Im November 2016 wurden rund 183 400 Milchkühe gezählt - 3,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.