Verfassungsgerichtshof entscheidet über Abgeordnetenrechte

erschienen am 27.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der Verfassungsgerichtshof in Leipzig wird heute über die mögliche Verletzung von Abgeordnetenrechten entscheiden. Geklagt hatten jeweils Linken-Politiker. Zum einen sah sich die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel in ihrem Fragerecht verletzt. Die Staatsregierung hatte ihr unter Verweis auf «Sicherheitsgründe» Auskünfte zum Polizeieinsatz beim Pegida-Auftritt des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders verweigert. Im zweiten Fall geht es um einen abgelehnten Antrag der Linksfraktion im Haushaltsausschuss. Sie hatte eine Anhörung zum Haushaltsbegleitgesetz gefordert, was abgelehnt wurde. Die Kläger monieren eine Missachtung ihrer Minderheitenrechte.