Verfassungsschutz: Neonaziszene wächst, Hemmschwelle sinkt

Gab es einen Test zur Vererbung von Trisomie 21?

Tomicek

In letzter Zeit wurde über einen Bluttest berichtet, der zur Früherkennung des Down-Syndroms neu eingeführt wurde. Gab es einen vergleichbaren Test bereits Anfang der 1980er-Jahre in der DDR, um bei werdenden Vätern herauszufinden, ob sie die Krankheit - wenn sie bereits in der Familie aufgetreten war - weiter vererben würden? (Die Frage stellte Familie Schröder aus Mylau.)