Verhandlung gegen Braunkohle-Gegnerin noch im Oktober

erschienen am 15.10.2016



Cottbus (dpa) - Nach Verzögerungen wird das Cottbuser Berufungsverfahren gegen eine Braunkohle-Gegnerin, die in einem früheren Prozess ihren Namen verschwiegen hatte, am 25. Oktober beginnen. Das teilte das Landgericht auf Anfrage mit. Zu der Terminverschiebung war es gekommen, weil die fünfte Strafkammer das Verfahren an die Jugendkammer abgegeben hatte.

Das Amtsgericht Cottbus hatte die 19-Jährige im Juni zu zwei Monaten Haft verurteilt, weil sie an Pfingsten bei einem Anti-Kohle-Protest im Lausitzer Braunkohlerevier einen Polizisten verletzt haben soll. Die Umweltaktivistin legte Berufung gegen das Urteil ein. Der Fall war deshalb so ungewöhnlich, weil die Frau seit ihrer Festnahme und auch in der Verhandlung vor dem Amtsgericht ihre Personalien verschwiegen hatte. In der Zwischenzeit gab sie dem Gericht zufolge an, wer sie ist.

An Pfingsten hatte es große Proteste gegen die Braunkohle gegeben. Tausende Demonstranten hatte es in die Lausitz gezogen. Dabei wurde zeitweise der Tagebau Welzow-Süd besetzt, Aktivisten ketteten sich an Gleise und unterbrachen damit den Kohlenachschub zu einem Kraftwerk.