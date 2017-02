Verkehrskontrolle bringt Vergehen eines 22-Jährigen zu Tage

erschienen am 04.02.2017



Zwickau (dpa/sn) - Eine Verkehrskontrolle eines Transporters in Zwickau hat Freitagnacht gleich mehrere Vergehen des 22 Jahre alten Fahrers ans Licht gebracht. Zum einen waren die Kennzeichen des Fahrzeuges falsch, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zum anderen krabbelten aus dem Heck des Transporters gleich vier Mitfahrer. Das Auto war dafür aber gar nicht ausgelegt, denn es hatte hinten weder Sitze noch Gurte. Gegen den 22-Jährigen wird nun ermittelt.