Verluste bei den JungstÃ¶rchen in Sachsen

Verluste bei den Jungstörchen in Sachsen

erschienen am 15.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Störche in Sachsen haben sich auf dem Weg in ihre Winterquartiere Richtung Süden gemacht. «Die meisten Nester sind leer», sagte Sylvia Siebert vom Naturschutzinstitut Dresden. Bereits Ende Juli haben sich die ersten Tiere zum Zug gesammelt, in diesen Tagen verlassen die letzten Nachzügler den Freistaat. In diesem Jahr hat es nach Beobachtung von Experten ungewöhnlich viele Horstkämpfe unter Rivalen gegeben - und Verluste bei den Jungen. 2015 wurden in Sachsen 347 Brutpaare mit 618 Jungen gezählt. Rechnerisch kommen damit 1,8 Junge auf jedes Storchenpaar. In diesem Jahr erwartet das Naturschutzinstitut bei etwa gleich vielen Brutpaaren nur 1,5 Junge pro Paar - insgesamt rund 520 Jungstörche.