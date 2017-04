Vermutlich Fliegerbombe in Dresdner Neustadt gefunden

erschienen am 20.04.2017



Dresden (dpa/sn) - In der Dresdner Neustadt ist vermutlich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstag den Fund eines verdächtigen Gegenstandes. Er sei am Vormittag bei Schachtarbeiten auf einer Baustelle entdeckt worden. Derzeit kläre der Kampfmittelräumdienst, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handele. «Daraus resultieren dann alle weitere Maßnahmen der Polizei.» Zuvor hatte das Nachrichtenportal «Tag 24» über den Fund berichtet.