Vermutlich obdachlose Frau verbrennt in Schuppen

erschienen am 05.12.2016



Naunhof (dpa/sn) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Naunhof bei Leipzig ist die Identität des Opfers unklar. Die Tote war am Samstag von Feuerwehrleuten bei Löscharbeiten an einem Schuppen entdeckt worden, wie die Polizeidirektion Leipzig am Montag mitteilte.

Bei der verbrannten Frau handele es sich vermutlich um eine Obdachlose, die Schutz vor Kälte in dem Schuppen gesucht hatte. Die Ermittlungen zur genauen Identität und zur Brandursache dauerten noch an. Es werde im Laufe der Woche mit Ergebnissen gerechnet. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.