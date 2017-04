Verschwundene Maschinenpistole: Polizei prüft intern

erschienen am 13.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die vor acht Monaten bei einem Polizeieinsatz in Leipzig verschwundene Maschinenpistole ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Auch die dienstrechtliche Prüfung der Panne laufe noch, wie Polizeisprecher Andreas Loepki auf Anfrage mitteilte. Dabei würden neben dem Verhalten des betroffenen Polizisten auch interne Abläufe gecheckt. Die «bisher praxisüblichen - sicherlich nicht zuletzt dem Auftragsaufkommen und Stress geschuldeten - Abläufe hinsichtlich Ausgabe- und Rückgabequittierung» würden kritisch hinterfragt. Das Versehen des Polizisten hätte eigentlich auffallen müssen.

Die Maschinenpistole vom Typ Heckler & Koch MP5 war am 11. August 2016 während eines Einsatzes an einer Tankstelle in Leipzig-Grünau vergessen worden. Seitdem ist sie verschwunden. Lediglich das Magazin wurde gefunden und abgegeben.