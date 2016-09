Vertrag mit HausÃ¤rzten gestoppt

Vertrag mit Hausärzten gestoppt

Modell von AOK Plus ist unwirksam

erschienen am 29.09.2016



Dresden. Schnellere Terminvergabe, kürzere Wartezeiten, Sprechstunden nach Feierabend und am Wochenende: Das sind die Vorteile für Patienten, die sich für das sogenannte Hausarztmodell entscheiden. Im Gegenzug müssen sie sich verpflichten, bei gesundheitlichen Problemen immer zuerst einen bestimmten Hausarzt aufzusuchen.

Mehrere Zehntausend Sachsen haben inzwischen einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Für einen Teil von ihnen ist der aber nun wieder obsolet: Das Oberlandesgericht in Dresden hat gestern eine Entscheidung des Landgerichts bestätigt, wonach das Modell "AOK Prima Plus" unwirksam ist. Dahinter verbirgt sich eine Vereinbarung zwischen AOK Plus und Kassenärztlicher Vereinigung (KVS). Nach deren Angaben sind etwa 250 Ärzte und rund 28.000 Versicherte von der Entscheidung betroffen. AOK und KVS hatten das Modellprojekt direkt miteinander verhandelt. Nach Ansicht der Richter hätte die AOK den Auftrag aber ausschreiben müssen. Damit gaben sie einer Klage des Sächsischen Hausärzteverbandes statt. Dieser hatte zuvor bereits per Schiedsverfahren einen eigenen Vertrag mit der AOK Plus durchgesetzt. Er unterscheidet sich vom KV-Vertrag unter anderem darin, dass die beteiligten Hausärzte unabhängig von Patientenkontakten eine Jahrespauschale von 120 Euro erhalten. Sächsische AOK-Plus-Versicherte konnten seitdem zwischen zwei verschiedenen Verträgen wählen - bis gestern. "Wir bedauern diese Entscheidung außerordentlich", sagte KVS-Chef Dr. Klaus Heckemann auf Anfrage. Man sei sicher, dass eine rechtssichere Anschlussregelung gefunden wird. Der Vorstandsvorsitzende der AOK Plus, Rainer Striebel, betonte, dass man an der Idee festhalte und "zeitnah einen entsprechenden Versorgungsvertrag gestalten wolle, der aktuellen Erfordernissen entspricht". (klas)