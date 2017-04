Verunglückter Taucher wird obduziert: Todesursache unklar

erschienen am 18.04.2017



Kamenz/Görlitz (dpa/sn) - Der am Osterwochenende in einem gefluteten ehemaligen Steinbruch in Kamenz (Landkreis Bautzen) tödlich verunglückte Taucher wird obduziert. Damit soll geklärt werden, ob ein individuelles oder ein gesundheitliches Problem schuld daran ist, dass der 58-Jährige von einem Tauchgang nicht wieder an die Oberfläche kam, wie ein Polizeisprecher in Görlitz am Dienstag sagte. Und es gehe darum, Fremdverschulden auszuschließen. Darauf gebe es aber keine Hinweise.

Der Hobbytaucher aus dem Raum Dresden konnte nach stundenlanger Suche in dem etwa 70 Meter tiefen Gewässer am Samstagabend nur noch tot geborgen werden. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglück aus. Seine beiden Begleiter hatten ihn mittags vermisst gemeldet. Die Untersuchungen in dem Fall dauern an.