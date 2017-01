VfL Bochum leiht Leipziger Nachwuchsspieler Janelt aus

erschienen am 09.01.2017



Bochum (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligisten VfL Bochum hat Vitaly Janelt (18) vom Bundesligisten RB Leipzig bis zum 30. Juni 2018 ausgeliehen. Dies teilte der Verein am Montag mit. Der deutsche U19-Nationalspieler hat in dieser Spielzeit für Leipzigs U23 sechs Partien in der Regionalliga Nordost absolviert sowie ein Spiel in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost.