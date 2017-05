Videoüberwachung: Chemnitz will Zentrum sicherer machen

Diebstähle, Drogenhandel, Schlägereien - laut Polizei ist die Innenstadt von Chemnitz ein Kriminalitätsschwerpunkt. Mit zahlreichen Maßnahmen soll die Sicherheit nun erhöht werden.

erschienen am 11.05.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Chemnitz will die Sicherheit in der Innenstadt erhöhen. Dafür ist etwa eine Videoüberwachung geplant. «Wir werden bis Herbst eine entsprechende Lösung haben», kündigte Miko Runkel, Bürgermeister für Recht, Sicherheit und Umweltschutz, am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Aktionsbündnisses «Sichere Sächsische Städte» an. Bis zum Juli soll ein Konzept erarbeitet werden. Derzeit werde mit den beteiligten Ämtern und dem sächsischen Datenschutzbeauftragten verhandelt. Auch die Technik sei Thema.

Die Innenstadt ist nach Einschätzung der Polizeidirektion Chemnitz ein Kriminalitätsschwerpunkt. Insbesondere Diebstähle, Sexualdelikte und Drogenhandel, aber auch gewalttätige Auseinandersetzungen hätten zugenommen. Seit zwei Jahren gibt es schon eine operative Ermittlungseinheit. Darüber hinaus hat die Behörde beim Innenministerium die Einrichtung eines Kontrollbereichs beantragt. In diesem sind Personenkontrollen ohne Anlass erlaubt. Eine Genehmigung steht noch aus. «Wir werden von diesem Rechtsmittel Gebrauch machen», hatte Polizeipräsident Uwe Reißmann angekündigt.

Unabhängig davon führt die Polizei wie zuletzt am Dienstagabend in unregelmäßigen Abständen so genannte Komplexkontrollen durch. Damit sollen der Kontrolldruck auf potenzielle Straftäter aufrechterhalten, die Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität bekämpft und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessert werden.

Die Stadt will sich jedoch nicht allein auf die Polizei verlassen. So wurde die Straßenbeleuchtung für mehr Licht erneuert, die Hecken wurden getrimmt, um weniger Versteckmöglichkeiten zu bieten. Der Stadtordnungsdienst sei verstärkt mit der Wachpolizei auf Streife und am Roten Turm habe das Ordnungsamt eine mobile Wache postiert, informierte Runkel. «Wir werden mit unseren Mitarbeitern den Druck auf Störer erhöhen», sagte der Vorsitzende des Kriminalpräventiven Rates der Stadt. Er kündigte an, dass auch eine Fahrradstreife diskutiert werden soll.