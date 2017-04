Viele Arbeitslose brauchen zusätzliche Leistungen

Wie wurden in Auerbach Lehrer ausgebildet?

Tomicek

Mein Vater hat in der Zeit der Weimarer Republik das sächsische Lehrerseminar im vogtländischen Auerbach besucht. In diesem Zusammenhang wüsste ich gern: War das Abitur Voraussetzung für den Seminarbesuch? Wie viele Jahre dauerte die Ausbildung an sächsischen Lehrerseminaren? Wurde dafür Schulgeld bezahlt? Mussten die Absolventen eine Art Referendarzeit an einer Schule verbringen? (Diese Fragen hat Joachim Ottiger aus Auerbach gestellt.)