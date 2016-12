Viele Magen-Darm-Erkrankungen in Sachsen

erschienen am 04.12.2016



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen hat die Zahl virusbedingter Magen-Darm-Erkrankungen in den letzte Wochen deutlich zugenommen. Nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden wurden seit Anfang Oktober landesweit fast 2000 Noro-Virus-Infektionen erfasst. Damit zeige der Erreger in diesem Jahr «eine deutlich höhere Aktivität». Allein im November seien 45 Ausbrüche gemeldet worden, davon 25 in Kitas, zehn in Altenheimen und sieben in Krankenhäusern.

Das Ministerium verwies auf die Beachtung von Hygieneregeln, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung herausgegeben wurden.

Um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen, sollte demnach der direkte Kontakt zu Erkrankten vermieden und diese nach Möglichkeit von nur einer Person betreut werden. Auch sollen Infizierte kein Essen für andere zubereiten. Sorgfältige Hände- und Sanitärhygiene seien die wichtigsten Maßnahmen, um eine Weiterverbreitung zu vermindern.