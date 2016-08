Vier Menschen bei SchlÃ¤gerei in Unterkunft schwer verletzt

Vier Menschen bei Schlägerei in Unterkunft schwer verletzt

erschienen am 30.08.2016



Borna (dpa/sn) - Bei einer Schlägerei in einer Gemeinschaftsunterkunft in Borna (Landkreis Leipzig) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Zwei mussten mit Schnitt- und Schlagverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Auseinandersetzung am Montag waren bis zu 20 Asylbewerber beteiligt, wie die Polizei in Leipzig am Dienstag mitteilte. Sie gingen teilweise mit Holzstangen, Brettern und Bierflaschen aufeinander los. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.