Vier Verletzte nach Kollision mehrerer Autos auf B115

erschienen am 14.12.2016



Niesky (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Niesky (Landkreis Görlitz) sind am späten Dienstagnachmittag vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, wurde das Auto eines 58-Jährigen beim Einbiegen auf die Bundesstraße 115 vom Wagen eines 38-Jährigen erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Gegenverkehr geschleudert und stießen dort mit zwei weiteren Wagen zusammen.