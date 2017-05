Vierjähriger bei Fenstersturz schwer verletzt

erschienen am 23.05.2017



Göda (dpa/sn) - Ein vierjähriges Kind ist beim Spielen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gefallen und schwer verletzt worden. Der Junge fiel am Montagabend etwa fünf Meter in die Tiefe, wie die Polizei in Görlitz am Dienstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Wie es zu dem Sturz kam, ist unklar. Laut Radio Lausitz wird geprüft, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten. «Es gibt keine Ermittlungen», sagte eine Polizeisprecherin. Die Behörde gehe von einem «tragischen Unfall» aus.