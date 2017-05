Vierjähriger in Schlafanzug im Fast-Food-Lokal

erschienen am 09.05.2017



Görlitz (dpa/sn) - Ein Vierjähriger ist am Montagabend in einem Fast-Food-Restaurant in Görlitz aufgetaucht - im Schlafanzug. Da unklar war, wer die Eltern sind, informierte ein Angestellter die Polizei, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Etwa fünf Minuten später rief eine besorgte Mutter in dem Revier an und meldete ihren Jungen als vermisst. Die Beamten «zählten eins und eins zusammen» und wenig später konnte die Frau den Ausreißer abholen. Warum er sich unbemerkt aus der elterlichen Wohnung schlich und bettfertig fast einen Kilometer durch die Straßen lief, wurde nicht mitgeteilt.