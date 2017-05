Vierjähriger unternimmt Ausflug im Schlafanzug

erschienen am 09.05.2017



Görlitz. Ein vierjähriger Junge hat in Görlitz mit einem abendlichen Ausflug für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Kleine am Montagabend gegen 20 Uhr in einem Schnellrestaurant aufgetaucht - im Schlafanzug. Ein Mitarbeiter rief die Polizei. Dort ging nur fünf Minuten später der Anruf einer aufgeregten Mutter ein, die ihren kleinen Sohn vermisste. Der kleine Abenteurer hatte sich unbemerkt aus der Wohnung geschlichen und zielstrebig das in einem Gewerbegebiet gelegene McDonald's-Restaurant angesteuert. Die Mutter konnte ihn dort wenig später unversehrt abholen. (fp)