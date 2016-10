Viertelfinals im Fußball-Landespokal terminiert

erschienen am 19.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC bestreitet am 11. November das erste Landespokal-Viertelfinalspiel gegen den Regionalligisten FSV Budissa Bautzen. Die Flutlicht-Partie wird um 19.00 Uhr im Bautzener Stadion Müllerwiese angepfiffen. Das teilte der CFC am Mittwoch mit.

Auch die anderen Partien wurden vom sächsischen Fußball-Verband zeitgenau angesetzt. Am 12. November spielen der VfB Auerbach 1906 und FSV Zwickau (13.00 Uhr) ebenso um den Einzug in die nächste Runde wie der Bischofswerdaer FV 08 und VFC Plauen (13.00 Uhr). Das brisante Stadtderby zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lokomotive Leipzig steigt am 13. November (13.00 Uhr).