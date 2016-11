Vierter Preis für «So geht sächsisch» Videoclip

erschienen am 23.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Videoclip «Life is a Dance» aus der Imagekampagne «So geht sächsisch» hat zum vierten Mal einen Preis erhalten. Wie die Staatskanzlei in Dresden am Mittwoch mitteilte, gewann der Clip des Dresdner Videokünstlers Sebastian Linda am Vorabend in Berlin mit dem renommierten PR Report Award in der Kategorie «bild und Bewegtbild». Zuvor war der mit laut Staatskanzlei «erfolgreichste sächsische Imagefilm seit langem» auf der ITB in Berlin, mit dem deutschen Webvideopreis und zwei Bronze-Awards beim PR-Filmfestival «Die Klappe» ausgezeichnet worden.

Für den knapp fünfminütigen Clip setzte Linda die Breakdance-Company «The Saxonz» an 35 Schauplätzen im Freistaat in Szene. Die jungen Breakdancer zeigen unter anderem im Dresdner Zwinger, auf Felsen in der Sächsischen Schweiz und vor dem Chemnitzer Karl-Marx-Monument ihre Künste. Im Internet wurde der Clip bereits fünf Millionen Mal angeklickt.